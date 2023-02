Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Täter entwenden Bargeld und Wohnungsschlüssel

Kleve (ots)

Am Donnerstag (09. Februar 2023) kam es zwischen 06:15 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch an der Nassauerallee in Kleve. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dann in die Wohnung einer 33-jährigen Frau ein. Dort durchsuchten die Täter eine Schublade, entwendeten Bargeld sowie einen Wohnungsschlüssel und entfernten ich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

