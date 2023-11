POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Einbrecher in Wohnung

Korbach (ots) - Am Samstag brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen. Bei einem Wohnhaus in der Rosenthaler Straße nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner von 16.15 bis 19.15 Uhr aus. Sie öffneten gewaltsam eine Balkontür auf und konnten so in das Haus gelangen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse ...

