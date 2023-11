Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Diebstahl von zwei Autos vom Gelände eines Autohauses, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter zwei Autos der Marke Kia von dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am Stadtbruch in Volkmarsen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf das Gelände des Autohauses, wo sie versenkbare Ausfahrtsperren manipulierten und beschädigten. Von dem Gelände entwendeten sie einen schwarzen Kia Sportage. An diesem brachten sie zuvor WA-Kennzeichen an, die sie von einem anderen Auto gestohlen hatten. Die Täter stahlen einen zweiten schwarzen Kia Sportage, an dem sich WA-Kennzeichen befanden.

Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05631-9710.

