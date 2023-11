Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 36.000 Euro gewonnen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Eine Lotterie-Gesellschaft meldete sich bei einer 80 Jahre alten Frau aus Edenkoben, um ihr den Gewinn in Höhe von 36.000 Euro mitzuteilen. Noch am gleichen Abend sollte ein Angestellter der Lotterie erscheinen und der Frau den Gewinn überbringen. Die Frau wurde entsprechend sensibilisiert und aufgefordert, umgehend die Polizei zu verständigen, falls Unbekannte erscheinen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei appelliert: Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung wie Gebühren oder der Anruf von kostenpflichtigen Telefonnummern zu erbringen. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell