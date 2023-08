Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bienenköniginnen entwendet

Hemer (ots)

Ein Berechtigter des Sauerlandparks stellte am Dienstagnachmittag bei einem Kontrollgang fest, dass sich drei Bienenvölker auffällig verhielten. Er hielt Nachschau und stellte fest, dass den betroffenen Völkern die Königin fehlte. Offenbar hat sie ein fachkundiger Täter in den vergangenen Wochen aus dem Stock entnommen. Die Dächer der Stöcke lagen noch neben diesen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

