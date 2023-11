Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Betrug

Für knapp 30.000 Euro verkaufte ein Mann sein Wohnmobil an einen bislang Unbekannten aus Griechenland. Nachdem der Unbekannte eine Anzahlung in Höhe von 800 Euro geleistet hatte, einigte man sich darauf, dass in zwei weiteren Teilzahlungen der ausstehende Betrag bezahlt wird. Der Käufer verschwand mit dem Wohnmobil, die ausstehenden Zahlungen wurden bislang nicht geleistet. Die Ermittlungen dauern an.

