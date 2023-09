Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ein Mann, drei Haftbefehle: "Sie müssen für eine lange Zeit hinter Gitter"

Halle/Saale (ots)

Drei Jahre und vier Monate Gefängnis: Am Montag, den 4. September 2023 war die Reise eines 39-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Hal-le/Saale um 07:00 Uhr bereits beendet. Beamte der Bundespolizei stellten den Reisenden auf Bahnsteig 8 fest und kontrollierten diesen. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei wurde für den Mann das ernüchternde Ergebnis bekannt. Gegen den Betroffenen lagen gleich drei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Halle/Saale, unter anderem wegen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Betrugs und mehreren Erschleichens von Leistungen, vor. So wurde er im Februar 2018 zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, im Februar 2021 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten und im Juli 2021 zu einer Freiheitsstrafe von einem weiteren Jahr durch das Amtsgericht beziehungsweise das Landgericht Halle/Saale verurteilt. Da er sich trotz vorheriger Ladungen den Strafantritten nicht stellte, ergingen die Haftbefehle in den Jahren 2021 und 2022. Mit der mündlichen Eröffnung der Haftbefehle und der Aussage "Sie sind festgenommen und Sie müssen für eine lange Zeit hinter Gitter", wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten noch eine geringe Menge vermutlich Heroin und beschlagnahmten die Drogen. Nach Beendigung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Halle/Saale wurde der Festgenommen am selbigen Tag in die nächstgelegene Justizvollzugs-anstalt verbracht. Die ausschreibenden Behörden wurden über den Auf-griff und den Verbleib des 39-Jährigen informiert. Gegen den Beschul-digten ergeht weiterhin eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell