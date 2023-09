Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter muss für 10 Monate ins Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 4. September 2023 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:30 Uhr in Magdeburg einen 33-Jährigen fest und kontrollierten ihn. Bei der Überprüfung seiner Daten im Informationssystem der Polizei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg den Mann per Haftbefehl suchte. So verurteilte ihn das Landgericht Magdeburg im Mai dieses Jahres wegen des Erschleichens von Leistungen in neun sowie wegen Diebstählen und des unerlaubten Führens einer Schusswaffe jeweils in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten. Da sich der Deutsche trotz ergangener Ladung bisher dem Strafantritt nicht gestellt hatte, erging durch jene Staatsanwaltschaft Ende August der Haftbefehl. Dieser wurde dem Mann eröffnet. Der Gesuchte wurde festgenommen, zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen, durchsucht und an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Verbleib der Person.

