Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bildaufnahmen: Tatverdächtiger hält Smartphone unter Rock einer Frau

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntag den 3. September 2023 erhielt das Bundespolizeirevier Halle/Saale fernmündlich gegen 18:20 Uhr die Meldung, dass ein Mann eine weibliche Geschädigte unwissentlich mit seinem Smartphone unter ihrem Rock fotografiert hat. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zur meldenden Zeugin in die Filiale im Hauptbahnhof Halle/Saale, um den Sachverhalt aufzuklären. Die Zeugin gab an, dass sie die Tat beobachtet habe. Demnach bewegte sich der vermeintliche Täter in dem Laden ohne Kaufabsichten, entdeckte die bisher noch unbekannte Geschädigte, vergewisserte sich, dass ihn niemand beobachtete und hielt sein Smartphone unter den Rock der Frau. Diesen Vorgang wiederholte er noch einmal. Die weibliche Betroffene bekam von der Tat nichts mit und verließ nach ihrem Einkauf das Geschäft. Die Beamten der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später und überprüften seine Personalien. Er gab die Tat zu und händigte den Beamten das bei der Tat genutzte Smartphone aus. Dies wurde beschlagnahmt. Weiterhin äußerte er bei der Befragung durch die Einsatzkräfte spontan, dass er bei einer weiteren Frau Fotos von deren Gesäß gefertigt hatte. Dem 35-jährigen Deutschen, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, droht nun ein weiteres Strafverfahren wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg sucht nach der Geschädigten, welche am Sonntag, den 3. September 2023, gegen 18:20 Uhr in dem Drogeriemarkt am Hauptbahnhof Halle/Saale einkaufen war. Die geschädigte Frau hat mittellange dunkle Haare, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug ein schwarzes, ärmelloses Kleid. Sie wird gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

