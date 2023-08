Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern

Hamm-Westtünnen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrradfahrer wurden am Freitag, gegen 20 Uhr, auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße drei Personen verletzt. Eine 60-Jährige und ein 57-Jähriger befuhren zur Unfallzeit den Geh- und Radweg der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in nördliche Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 15-Jähriger den Geh- und Radweg der Straße "In der Fuchshöhle" in westliche Richtung. An der Einmündung kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß der drei Zweiradfahrer. Die Frau und der Mann mussten schwer verletzt jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Jugendliche verletzte sich leicht und bedurfte keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. (ag)

