POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Hamm und des Polizeipräsidiums Hamm: Kooperationspartner im Austausch mit den Wirten der Südstraße

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 9. August, versucht, in ein Café an der Wilhelmstraße einzubrechen. Ein Zeuge störte ihn bei der Tat, der Unbekannte flüchtete daraufhin. Gegen 3.30 Uhr wurde ein 34 Jahre alter Zeuge aufgrund eines lauten Geräusches auf den Einbruch aufmerksam. Vor dem Café traf er dann auf den Tatverdächtigen sowie eine eingeschlagene Scheibe und alarmierte die Polizei. Der ...

