Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fachoberschule Polizei: Sechs neue Schülerinnen und Schüler beginnen ihr Praktikum bei der Polizei Hamm

Hamm (ots)

Seit 2022 bereiten ausgewählte Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen in einem Schulversuch junge Erwachsene und Jugendliche auf das Fachhochschulstudium für die NRW-Polizei vor. Die Praktika absolvieren die Schülerinnen und Schüler dann bei den jeweiligen Polizeibehörden im Umkreis. In diesem Jahr sind es sechs von ihnen, die ihre Praxisphasen bei der Polizei Hamm verbringen.

Polizeipräsident Thomas Kubera hieß die Fachoberschüler und Fachoberschülerinnen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren an ihrem ersten Praktikumstag am Donnerstag, 10. August, bei der Polizei Hamm herzlich willkommen.

Im ersten Schuljahr lernen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Hamm, Bielefeld und Oelde an drei Tagen pro Woche in Praktika die Polizei kennen. Der Unterricht im Dortmunder Berufskolleg steht im ersten Jahr an zwei und im zweiten Jahr dann an fünf Tagen pro Woche auf dem Plan. Nach dem Besuch der "Fachoberschule Polizei" beginnen die jungen Männer und Frauen das dreijährige Studium als Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter und legen dann auch den Diensteid der NRW-Polizei ab. Anschließend arbeiten sie in den ersten Berufsjahren als Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Bis zum 31. November 2023 nimmt die Polizei die Bewerbungen für das Schuljahr 2024/2025 an. Das Auswahlverfahren erfolgt in Münster. Fragen zu dieser besonderen Schulausbildung beantwortet die Personalwerbung des Polizeipräsidiums Hamm unter Tel. 0231/916 1216. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell