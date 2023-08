Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Café

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 9. August, versucht, in ein Café an der Wilhelmstraße einzubrechen. Ein Zeuge störte ihn bei der Tat, der Unbekannte flüchtete daraufhin.

Gegen 3.30 Uhr wurde ein 34 Jahre alter Zeuge aufgrund eines lauten Geräusches auf den Einbruch aufmerksam. Vor dem Café traf er dann auf den Tatverdächtigen sowie eine eingeschlagene Scheibe und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Augustastraße.

Der 34-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Er ist geschätzt 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Statur und eine Halbglatze mit dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt sowie einer grauen Strickjacke, die er über einer blauen Strickjacke trug.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch sowie dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell