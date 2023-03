Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg / Hohe Oststraße;

Unfallzeit: 28.03.2023, 05.50 Uhr;

Ein Radfahrer ist am Dienstag in Borken gegen einen Pkw geprallt. Der 59-Jährige hatte gegen 05.50 Uhr den bevorrechtigten Ramsdorfer Postweg in Richtung Landwehr befahren. An der Kreuzung mit der Hohen Oststraße prallte der Borkener gegen das Fahrzeug eines 36-jährigen Borkeners: Dieser hatte die Hohe Oststraße in Richtung Otto-Hahn-Straße befahren und den Ramsdorfer Postweg queren wollen. Der leichtverletzte Radler kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell