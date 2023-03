Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Polizei sucht Ersthelfer nach Unfallflucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Winterswyker Straße;

Unfallzeit: 27.03.2023, 15.35 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 13-jährige Pedelecfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag in Vreden. Die Vredenerin befuhr gegen 15.35 Uhr die Winterswyker Straße in Fahrtrichtung Vreden. Von hinten näherte sich ihr ein PKW in gleicher Fahrtrichtung. Dieser fuhr nach Angaben der Jugendlichen ohne ausreichenden Abstand an der Pedelecfahrerin vorbei. In Folge dessen stieß diese gegen den Bürgersteig und stürzte. Ein unbekannter Ersthelfer kam ihr zur Hilfe. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, mit Bart und einer schwarzen Jacke der Marke "North Face" bekleidet. Möglicherweise kann dieser aufmerksame Helfer nähere Angaben zum Unfallhergang machen. Daher bittet die Polizei ihn und mögliche weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell