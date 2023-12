Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz Büng, Zeugensuche

Neuwied (ots)

Am 12.12.2023 ereignete sich im Zeitraum zwischen ca 14.45 Uhr und ca 15.05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Neuwied ST Irlich. Hier stieß ein Fahrzeug gegen die Front eines geparkten roten Kleinwagens und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug wurde weißer Fremdlack festgestellt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell