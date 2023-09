POL-MS: Raub in Bahnunterführung - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Beamte der Kriminalpolizei haben am Dienstag (19.9.) nach umfangreichen Ermittlungen einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Er steht im Verdacht, insbesondere an der Promenade und rund um den Bahnhof mit Betäubungsmitteln gedealt zu haben. Am Mittwoch wurde der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Kontakt für ...

mehr