Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag, 07.01.24, 15:32 Uhr. Keine Verletzten.

55765 Birkenfeld (ots)

Am Sonntagmittag kam es in Birkenfeld zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung geriet vermutlich in der Küche ein Küchengerät in Brand. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch das Auslösen der Rauchmelder und den wahrzunehmenden Geruch aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei konnte im 3.OG des Mehrfamilienhauses ein Brandgeruch sowie der ausgelöste Rauchmelder wahrgenommen werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, das sich noch Personen in der Wohnung befinden wurde die Tür geöffnet. Die Verrauchung drang in der Flur und eine Verpuffung war wahrzunehmen. Daraufhin wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert.

Die Feuerwehr konnte den Brandherd in der Küche ausfindig machen und löschen. Personen befanden sich keine in der Wohnung. Die Wohnung ist aufgrund des Brandes unbewohnbar. Die Wohnungsinhaberin kehrte während des Einsatzes zur Wohnung zurück und wird bei Freunden unterkommen.

Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen erfolgen diesbezüglich am Montag durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein.

Die Feuerwehr war mit 25 Mann vor Ort. Weiterhin eine RTW Besatzung und ein Notarzt.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell