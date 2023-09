POL-DO: Vermisste Frau aus Dortmund ist wieder zurück

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0882 Unbekannte haben in der Nacht vom 14.09. auf den 15.09. einen Geldautomaten an der Kohlenstraße 211a in Bochum gesprengt. Die Täter lösten gegen 3 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten damit den außen am Gebäude aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand Sachschaden. Im Objekt befinden sich keine Wohnungen, Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Die Dortmunder ...

mehr