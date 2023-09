POL-DO: Vermisste Dortmunderin gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0878 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund Am 27. August kam es in Lünen zu einem versuchten Tötungsdelikt in den Lippe-Auen. Ein 31-jähriger Mann soll im Bereich der Marie-Jucharz-Straße seine ehemalige Lebensgefährtin niedergestochen haben. Nach der Tat flüchtete er. Am heutigen Tag konnte der Tatverdächtige nach Hinweisen von Zeugen in einer ...

mehr