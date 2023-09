Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund

Am 27. August kam es in Lünen zu einem versuchten Tötungsdelikt in den Lippe-Auen. Ein 31-jähriger Mann soll im Bereich der Marie-Jucharz-Straße seine ehemalige Lebensgefährtin niedergestochen haben. Nach der Tat flüchtete er.

Am heutigen Tag konnte der Tatverdächtige nach Hinweisen von Zeugen in einer Flüchtlingsunterkunft in Nottuln mit Spezialkräften der Polizei festgenommen werden. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, unter 0231-92626102.

