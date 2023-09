POL-DO: Radfahrerin nach Unfall flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0877 Bei einem Unfall an der Haltestelle Dortmund-Lortzingstraße ist ein Mann von der Stadtbahn erfasst und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 41-jährige Dortmunder gestern (12.9.) zu Fuß die Münsterstraße an der Haltestelle Lortzingstraße überqueren. Dabei übersah er augenscheinlich eine von Süden kommende Stadtbahn in Richtung Brambauer. Die Bahn erfasste den ...

