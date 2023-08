Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in den Lippeauen - Mann sticht ehemalige Lebensgefährtin nieder

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0823

Gestern, 27.8., hat ein 31-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin im Bereich der Marie-Juchacz-Straße niedergestochen. Das Opfer hatte ihren Säugling dabei.

Nach ersten Zeugenaussagen traf die 27-jährige Mutter gegen 14.55 Uhr auf der Wiese des Parks an der Marie-Jucharz-Straße zufällig auf ihren ehemaligen Lebensgefährten. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der 31-jährige Tatverdächtige ein Messer zückte und mehrfach auf die Frau einstach. Als sie versuchte dabei ihr Kind zu schützen, fiel sie auf den Boden. Der Mann stach nochmal zu und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Der alarmierte Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Säugling blieb unverletzt.

Eine 13-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften versorgt.

Der 31-jährige Tatverdächtige aus Nottuln ist polizeilich einschlägig bekannt. Die Fahndung nach ihm sowie weitere Ermitltungen dauern an.

