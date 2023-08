POL-DO: Ein Rennen ohne Sieger: Raser verlieren zwei BMW, die Führerscheine und ihre Smartphones

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0819 Am Freitag (25. August) ist bei einem Verkehrsunfall am Ausbauende der B 236 in Lünen gegen 12:20 Uhr eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein 42- jähriger Autofahrer aus Gießen von der B 54, aus Richtung Lünen kommend, auf die B 236 in Richtung Süden abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 16-Jährigen aus Werne, die mit einem ...

