Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Firma in Föhren

Föhren (ots)

Am 05.01.2024 gegen 01:17 Uhr brachen unbekannte Täter mit brachialer Gewalt ein Rolltor einer Firma für Elektrotechnik und Schaltanlagen in Föhren in der Europa-Allee auf. Nachdem sie in das Objekt gelangten, flüchteten sie jedoch ohne Beute. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, die Ermittlungen laufen. Der Schaden am Tor beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Zeug/-innen, die in der genannten Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Industriegebiets Föhren wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

