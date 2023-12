POL-MS: Vier Seniorinnen aus Münster betrogen - Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag (10.12., 16 Uhr) am Bremer Platz einem 57-Jährigen sein Smartphone geraubt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Der Münsteraner geriet mit dem Räuber in einen verbalen Streit, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Der Unbekannte schlug den 57-Jährigen dabei mehrfach mit der Faust und entwendete sein Mobiltelefon. Mit der ...

