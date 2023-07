Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall mit Axt bedroht

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (18.07.2023) bedrohte ein 44-Jähriger einen 27-Jährigen mit einer Axt und leistete schließlich Widerstand gegen Polizeibeamte. Es wurden zwei Beamten leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr fuhr der 27-Jähriger zur Wohnanschrift des 44-Jährigen, um einen in der Woche zuvor entstandenen Schaden am Auto mit dem 44-Jährigen abzuklären. Vor Ort beleidigte der 44-Jährige dann den 27-Jährigen und baute sich mit einer Axt in der Hand vor dem 27-Jährigen auf. Der 27-Jährige flüchtete und informierte die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei sollte der Mann gefesselt werden, wogegen er sich massiv wehrte. Da sich der Mann nicht beruhigen lies und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 44-Jährigen.

