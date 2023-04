Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto in Schöndorf entwendet

Weimar (ots)

Am Freitag in der Zeit von 10:45 Uhr - 14:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen brauen Pkw Mazda CX5. Dieser stand verschlossen in einer Parklücke im öffentlichen Verkehrsraum in der Edith-Stein-Straße abgeparkt. Der Pkw (Baujahr 2017) hat einen Wert von 22.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell