POL-MS: Smartphone am Bremer Platz geraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (7.12., 23:15 Uhr) an der Windthorststraße einer Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Fußgängerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr der Unbekannte in den Weg trat und sich ein kurzer verbaler Disput entwickelte. Anschließend sprühte der Täter ihr ...

