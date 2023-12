POL-MS: Einbruch an der Josef-Beckmann-Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7.12.) hat es an mehreren Stellen im Bereich Angelmodde gebrannt. In der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr brannten an drei verschiedenen Tatorten mehrere Mülltonnen und ein Carport an den Straßen Vogelrohrsheide und Am Blaukreuzwäldchen. Die Ermittlungen zur Brandursache und den möglichen Tätern dauern an. Ob es eine Verbindung zu den Bränden in den ...

mehr