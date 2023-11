FW-WRN: Drei Einsätze in einer Stunde / Orkantief Ciaranin richtet wenig Schäden an

Freiwillige Feuerwehr Werne

Drei Einsätze in einer Stunde

Orkantief Ciaranin richtet wenig Schäden an

02.11.2023 > 15:18 Uhr - 16:07 Uhr

TH_1 - LZ1 - Baum quer auf Strasse, Telefonleitung abgerissen

Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde am Donnerstag den 02.11.2023 um 15:18Uhr zum ersten sturmbedingten Einsatz an diesem Tag alarmiert. Nachdem das Orkantief Ciaranin bis in den Nachmittag hinein die Stadt Werne weitesgehend verschont hatte, änderte sich dies am Nachmittag. Der Löschzug 1 wurde gegen 15:18 in die Straße Halohweg in Werne gerufen, da dort ein Baum quer auf der Straße liegen sollte und dabei eine Telefonleitung abgerissen hatte. Die gemeldete Lage bestätigte sich. Der Baum wurde mit einer Kettensäge beseitigt und die Straße im Anschluss mittels Schaufel und Besen gereinigt.

02.11.2023 > 15:20 Uhr - 15:44 Uhr

TH_1 - LZ3 - Äste fallen aus Baum, Bauhof vor Ort

Der Löschzug Stockum wurde nur 2 Minuten nachdem der Innenstadtzug zu seinem ersten Einsatz gerufen, wurde ebenfalls alarmiert. Der Meldungstext auf dem digitalen Meldeempfänger lautete "TH_1 - LZ3 - Äste fallen aus Baum, Bauhof vor Ort". Der Einsatzleiter erkundete mit dem Anrufer die vorgefundene Lage und identifizierte mehrere Totholzäste in einer Birke, welche durch die Sturmböen auf die Straße zu fallen drohte. Es wurde zur Beseitigung der Gefahr die in der Innenstadt stationierte Drehleiter nachgefordert. Die um 15:55 Uhr eintreffende Drehleiter wurde auf der Graf-von-Westerholt-Straße in Stellung gebracht und eine Einsatzkraft bestieg mit Schnittschutz und Kettensäge ausgetattet den Drehleiterkorb. Gerade als der erste Schnitt in circa 7m Höhe vollendet war, wurde um 16:07Uhr die Drehleiter zu einer dringenden Tragehilfe in die Pater-Delp-Straße in Werne beordert. Die Stockumer Kameraden sicherten die Einsatzstelle mit Flatterband ab und halfen der Drehleiterbesatzung das Fahrzeug schnell startklar für die Fahrt nach Werne zu machen. Es wurde abgestimmt, dass nach der Menschenrettung die losen Äste entfernt werden würden.

02.11.2023 > 16:07 Uhr - 16:57 Uhr

1_RTW_1NEF - LZ1 - Tragehilfe für den Rettungsdienst

Die Drehleiterschleife des Löschzug 1 Stadtmitte sowie das Hilfeleistungslöschfahrzeug (kurz HLF) und der Einsatzleitwagen (kurz ELW) welche sich auf der Rückfahrt von der Einsatzstelle am Halohweg befanden, wurden um 16:07 Uhr zur Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Pater-Delp-Straße alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "1RTW_1NEF - Tragehilfe für den Rettungsdienst". Da das Treppenhaus für eine schonende Rettung zu steil bzw. eng war, sollte eine Person schonend über die Drehleiter aus der 1. Etage transportiert werden. Um 16:57 Uhr wurde die Patientin an den Rettungsdienst übergeben und es konnte der Leitstelle Einsatzende gemeldet werden.

02.11.2023 > 16:57 Uhr - 17:40 Uhr

TH_1 - LZ3 - Äste fallen aus Baum, Bauhof vor Ort

Um 16:57 Uhr wurde nach der erfolgreichen Menschenrettung mittels der Drehleiter erneut der Löschzug aus Stockum alarmiert um die abgesicherte Gefahrenstelle nun final zu beseitigen. Dafür wurde wieder die Drehleiter in der Graf-von-Westerholt-Straße in Stellung gebracht und ein Kamerad bestiegt mit der Kettensäge den Korb. Parallel wurde der Gefahrenbereich bzw. die Straße abgesperrt und durch die Flutlichtstrahler ausgeleuchtet. Binnen 15 Minuten konnten alle losen bzw. morschen Äste mittels Kettensäge entfernt werden. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen (3-HLF20-1, 1-DLK23-1). Die Graf-von-Westerholt-Straße war für die Dauer der Sägearbeiten für circa 15 Minuten voll gesperrt. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 17:40 Uhr gemeldet werden.

