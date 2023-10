FW-WRN: Löschgruppe Langern lädt zum Martinszug

Freiwillige Feuerwehr Werne

Die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne richtet in diesem Jahr wieder den Martinszug in Langern aus. Dieser beginnt am Freitag, 10. November 2023, um 17:30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Langern, Langernstraße 35. Der Zug führt von dort über die Langernstraße, die Straßen Am Sunderbach und Osticker Berg wieder zum Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem der Gesangverein "Zur Linde" viele Jahre den Umzug organisiert hatte, führte die Feuerwehr im vergangenen Jahr mit Erfolg diese Langerner Tradition fort und ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber. Nach dem Umzug gibt es Gelegenheit, bei Bratwurst und Getränken den Abend vor dem Dorfgemeinschaftshaus ausklingen zu lassen. Auf die Kinder wartet dann eine süße Überraschung.

