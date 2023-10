Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - Wachbereitschaft - LZ1 - Rauchentwicklung aus dem Gebäude

Werne (ots)

22.10.2023 > 14:35 Uhr - 16:00 Uhr

Um 14:35 Uhr wurden die Wachbereitschaft sowie im späteren Einsatzverlauf der gesamte Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "FEUER_3 - Rauchentwicklung aus dem Gebäude" zu einem Gebäudebrand in die Cepeller Straße in Werne alarmiert. Am zweiten von den vier SimJü Kirmestagen verrichtete heute primär die Löschgruppe 2 aus Langern ihren Dienst im Werner Innenstadtgebiet. Noch während die Gerätschaften auf ihre Einsatzfähigkeit kontrolliert wurden, ertönte schon der Melder. Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle über Funk weitere Anrufer mit und alarmierte daraufhin zusätzlich den kompletten Innenstadtzug. Die Erkundung vom Einsatzleiter bestätigte einen Gebäudebrand sowie ein Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss sowie Dachgeschoss. Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug nahm den Erstangriff vor und verschaffte sich einen Zugang durch ein Fenster im Erdgeschoss. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um eine mögliche Brandbekämpfung des Daches einleiten zu können. Ein zweiter nachrückender Trupp unter Atemschutz kontrollierte das Dachgeschoss und brachte einen Lüfter in Stellung. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dei Capeller Straße war für die Dauer der Löschmaßnahmen komplett gesperrt. Nachrückende Einheiten bauten Wasserversorgungen für die Fahrzeuge auf und es wurden für die Atemschutztrupps sogenannte Sicherheitstrupps gestellt. Parallel wurde der Dekontaminationsplatz aufgebaut um die durch den Brandrauch kontaminierten Einsatzkräfte entkleiden und säubern zu können. Die Brandstelle wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt und die Brandursache wird noch ermittelt. Gegen 15:30 Uhr konnten die ersten Einsatzmittel aus dem Einsatz entlassen werden. Der Einsatz wurde um 16:00 Uhr mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei beendet. Noch bis in den Nachmittag hinein wurden Gerätschaften gesäubert und Einsatzfahrzeuge wieder aufgerüstet. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Werne [1-ELW1-1, 1-DLK23-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L1-1, 1-LF20Kats-1, KDOW], der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne sowie die Polizei. An diesem Tag wurde kein weiterer Einsatz im Bezug auf die Kirmes registriert.

