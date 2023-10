Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1- brennen Müllcontainer

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

22.10.2023 > 01:06 Uhr - 01:55 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 01:06 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennen Müllcontainer" in die Straße Beckingshof in Werne Mitte alarmiert. An der selben Stelle wie in der vorherigen Nacht brannte ein 1100Liter großer Müllcontainer neben einer Hauswand in voller Ausdehnung. Unmittelbar nahm ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung vor. Der betroffene Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert sowie die übrigen Mülltonnen gewässert.

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 01:55 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell