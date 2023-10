FW-WRN: TH_1 - Wachbereitschaft - Stromausfall Fahrgeschäft, Patient mit Kreislauf im Fahrgeschäft

Freiwillige Feuerwehr Werne

TH_1 - Wachbereitschaft - Stromausfall Fahrgeschäft, Patient mit Kreislauf im Fahrgeschäft

Werne

21.10.2023 > 23:10 Uhr - 23:45 Uhr

Am Samstagabend um 23:10Uhr wurde die Wachbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_1 - Wachbereitschaft - Stromausfall Fahrgeschäft, Patient mit Kreislauf im Fahrgeschäft" auf den Kurt-Schumacher-Platz alarmiert. In einem Fahrgeschäft war der Strom ausgefallen und zwei Personen waren in circa 4m Höhe eingeschlossen. Der Löschzug fuhr über die Kurt-Schumacher-Straße die Einsatzstelle direkt auf dem Kirmesgelände an. Der Sicherheitsdienst hatte bereits Lotsen postiert und weitgehend mit der Räumung der Zuwegung begonnen. Es war ein schnelles Vorkommen durch die Menschenmassen möglich. Der Einsatzleiter erkundete vor Ort die Lage und stimmte sich mit dem Ordnungsamt um dem vor Ort bereits eingetroffenen Hilfskräften vom Roten Kreuz ab. Es wurde sich für die Rettung mit der Drehleiter entschieden. Die Drehleiter wurde direkt vor dem Fahrgeschäft in Stellung gebracht und abgestützt. Das abknickbare Gelenk erwies sich hier Aufgrund der geringen Abstände als sehr hilfreich. Ein Kamerad steuerte den Korb direkt bis an die zwei Patienten im Fahrgeschäft. Der durch einen Gurt gesicherte Kamerad half beiden Personen sich aus der Sicherung des Fahrgeschäftes zu lösen und direkt in den Korb einzusteigen. Die Rettung dauerte circa 10 Minuten bis beide Patientinnen sicher wieder auf dem Erdboden waren und dem Rettungsdienst übergeben werden konnten. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Sicherheitsdienst, das Rote Kreuz, das Ordnungsamt sowie die Polizei.

