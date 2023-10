POL-GM: Einbrecher stehlen Bargeld

Wipperfürth (ots) - In Wipperfürth ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch (18. Oktober), 9 Uhr ein Pedelec gestohlen worden. Das Rad stand abgeschlossen in der Straße Schnipperinger-Mühle vor einem Wohnhaus. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke "Kalkhoff". Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

mehr