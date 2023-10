Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto auf Pendlerparkplatz ausgebrannt

Wiehl (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18. Oktober) ist auf dem Pendlerparkplatz in Wiehl-Forst ein Auto ausgebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 03.20 Uhr den brennenden Kia bemerkt und die Feuerwehr verständigt. An dem Kia, der beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand stand, entstand Totalschaden.

Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Wer gegebenenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell