POL-GM: Graffitis mit nationalsozialistischen Symbolen

Bergneustadt (ots) - Zwischen 16 und 17 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (15. Oktober) an einer Waschanlage an der Dörspestraße mehrere Münzautomaten aufgebrochen. Wie anhand von Videoaufnahmen ermittelt werden konnte, hat sich in der Tatzeit eine Gruppe von drei Frauen und zwei Männern im Bereich der Münzstaubsauger aufgehalten. Einer der Männer hatte eine Brechstange dabei, mit der die Münzautomaten aufgehebelt ...

