POL-GM: Mehrere Münzautomaten in Waschanlage aufgebrochen

Waldbröl (ots) - In ein Einfamilienhaus an der Scharnhorststraße haben Unbekannte in den vergangenen Tagen (11. - 16. Oktober) eingebrochen. Die Wohnungsinhaber waren in Urlaub, weshalb der Tatzeitraum lediglich auf die Zeit zwischen dem 11. und dem 16. Oktober (16 Uhr) eingegrenzt werden kann. Ein Nachbar hatte die aufstehende Terrassentür an dem Haus bemerkt und die Polizei verständigt. Diese stellte fest, dass ...

