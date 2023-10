Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Engelskirchen (ots)

An der Einmündung L 302 / Zufahrt zur Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt sind am Montagmorgen (16. Oktober) beide Unfallbeteiligte verletzt worden.

Eine 44-Jährige aus Wiehl war gegen 08.05 Uhr mit ihrem Ford aus Richtung Autobahn gekommen und wollte an der Einmündung von der L 302 nach links in Richtung Olpener Straße abbiegen. Aus Richtung Bickenbach kam ihr ein 50-jähriger VW-Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid entgegen. Nach eigenen Angaben übersah die 44-Jährige den entgegenkommenden VW, woraufhin es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 44-Jährige verletzte sich dabei schwer, ihr Unfallgegner kam mit leichten Verletzungen davon, musste aber ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; an ihnen entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

