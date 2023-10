Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Günstigen Moment zum Diebstahl genutzt

Hückeswagen (ots)

Beim Anschauen einer Sporthose ist einer 86-Jährigen aus Hückeswagen am Montag (16. Oktober) in einem Discountmarkt am Bahnhofsplatz die Geldbörse gestohlen worden.

Die Hückeswagenerin war gegen 13 Uhr in dem Markt einkaufen und hatte eine Jutetasche samt Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt. Bei der Anzeigenerstattung gab die Seniorin an, dass sie die Jutetasche ständig im Blick hatte - bis auf den Zeitraum, als sie sich eine Sporthose näher anschaute. Diesen Augenblick nutzte offenbar ein Dieb, denn an der Kasse musste die Geschädigte feststellen, dass die Geldbörse verschwunden war.

Auf solch günstige Gelegenheiten warten professionelle Taschendiebe nur. Daher rät die Polizei, Geldbörsen immer sicher in Innentaschen der Kleidung aufzubewahren.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

