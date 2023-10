Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blutprobe nach Fahrt mit E-Scooter

Wipperfürth (ots)

Weil er unter Alkoholeinwirkung einen E-Scooter geführt hat, musste ein 32-Jähriger aus Wipperfürth die Polizei am frühen Mittwochmorgen (18. Oktober) zu einer Blutprobenentnahme begleiten. Der 32-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung gegen 01.45 Uhr in der Straße "Im Siebenborn" aufgefallen, weil er unzulässigerweise einen Mitfahrer auf dem Trittbrett mitfahren ließ. Bei einer Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 32-Jährige gar nicht mit dem Scooter hätte fahren dürfen, da er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille an, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme entnehmen ließ und ein Strafverfahren einleitete.

