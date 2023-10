Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ3 - LZ1 - Küchenbrand

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

27.10.2023 > 12:44 Uhr - 13:35 Uhr

Am Freitagmittag den 27.10.2023 um 12:44 Uhr wurde der Löschzug 3 aus Stockum sowie der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwillige Feuerwehr Werne, der Rettungsdienst und Notarzt der Stadt Werne sowie die Polizei zu einem Küchenbrand in Stockum alarmiert. Das Einsatzstichwort auf dem digitalen Meldeempfänger lautete "FEUER_3 - Küchenbrand" in der Werner Strasse in Stockum. Durch dieses Einsatzstichwort setzte sich der Innenstadtzug bzw. speziell die Drehleiter als Tagesunterstützung für die Stockumer Kameraden in Bewegung. Vor Ort bestätigte sich die Lage wie gemeldet. Es war aus unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss gekommen. Beim Eintreffen befand sich keine Person mehr im Gebäude. Der Angriffstrupp vom ersten Löschfahrzeug aus Stockum ging unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr ins Gebäude vor und löschte einen Brand in der Küche ab. Parallel wurde ein Sicherheitstrupp gestellt und Lüftungsmaßnahmen vorbereitet. Eine Person wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und kurz nach dem Einleiten der ersten Löschmaßnahmen konnte der Kräfteansatz schnell reduziert werden. Unter Atemschutz wurden Brandreste aus dem inneren der Küche ins Freie gebracht. Ein Überdrucklüfter wurde in Stellung gebracht und die Wohnung zwangsbelüftet. Die Werner Strasse war für die Dauer der Löscharbeiten für circa eine Stunde halbseitig gesperrt. Die Wohnung wurde stromlos geschaltet. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 13:35Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell