POL-LB: Freiberg am Neckar: Mini-Fahrer verletzt 67-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines Mini hatte den Pkw am Donnerstag in der abschüssigen Weinstraße im Freiberger Ortsteil Beihingen abgestellt. Mutmaßlich, da er diesen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen sicherte, machte sich der Pkw gegen 13.40 Uhr selbstständig und rollte in die Hecke eines Grundstücks in der Trollingerstraße. Kurz darauf kehrte der noch unbekannte Fahrer des Mini zu dem Fahrzeug zurück und wollte losfahren, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Ein 67-Jähriger stellte sich sodann vor den Mini, um den Unbekannten an der Wegfahrt zu hindern. Dieser fuhr unbeirrt erst zwei Mal auf den 67-Jährigen zu, bevor er dann tatsächlich gegen dessen Beine fuhr und schließlich flüchtete. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. An der Hecke entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Fahrer aufgenommen.

