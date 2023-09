Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Renninger Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Renninger Straße (Kreisstraße 1015) zwischen Renningen und Malmsheim ereignete sich am Mittwoch (06.09.2023) gegen 17.00 Uhr eine Unfallflucht. Ein 34 Jahre alter Kia-Fahrer, der in Richtung Malmsheim unterwegs war, wollte einen vorausfahrenden blauen Traktor überholen. Während des Überholvorgangs sei der Traktor zu weit nach links gekommen und habe den Kia gestreift. Anschließend habe sich der unbekannte Traktorfahrer entfernt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell