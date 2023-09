Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter will Discounter überfallen und wird von Angestellter in die Flucht geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 10.00 Uhr am Donnerstag (07.09.20233) betrat ein noch unbekannter, bewaffneter und maskierter Täter einen Discounter in der Lutzstraße in Besigheim und forderte von einer Mitarbeiterin Bargeld. Die 54 Jahre alte Frau, die gemeinsam mit einer Kollegin im Markt arbeitete, entgegnete dem Täter, dass sie die Polizei rufen werde. Der Unbekannte machte hierauf auf dem Absatz kehrt, verließ den Discounter und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung der Bietigheimer Straße. Hierauf alarmierte die Mitarbeiterin die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Täter fahndete. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Mann dürfte 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Maskierung, ein schwarzes Langarmshirt, schwarze Jogginghosen, schwarze Schuhe und eine ebenfalls schwarze Bauchtasche. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Schusswaffe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

