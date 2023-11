Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressefolgemitteilung zu Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Girod (ots)

Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Suzukis befährt die L317 von Nentershausen in Fahrtrichtung Steinefrenz. Ein 23-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters die kreuzende K154 von Montabaur in Fahrtrichtung Dreikirchen. An der Kreuzung L317/K154 beabsichtigt der Mercedes Fahrer seine Fahrt hinter einem nach rechts abbiegenden LKW, geradeaus in FR Dreikirchen fortzusetzen. Er fährt mit ca. 30 km/h in den Kreuzungsbereich ein und missachtet dort die Vorfahrt, des von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten. Der 23-jährige fährt in die linke Fahrzeugseite des bevorrechtigten Fahrzeugführers, welcher hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und auf die Gegenfahrbahn gerät. Dort kollidiert er mit einer entgegenkommenden 73-jährigen Fahrzeugführerin eines VW Passats, welcher im Bereich der linken Fahrzeugseite massiv beschädigt und durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad gedreht wird.

Entgegen der ersten Mitteilung verblieben alle Verkehrsteilnehmer unverletzt. Der aufkommende Verkehr konnte sukzessive und durch vorübergehendes Sperren einzelner Fahrtrichtungen weitestgehend ungehindert weiterlaufen.

