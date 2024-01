Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 27.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 27.01.2024

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin, Zeugen gesucht ++ Körperverletzung unter Brüdern mit Widerstand und Beleidigung ++

Moormerland - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Freitagabend meldeten Verkehrsteilnehmer einen verdächtigen Pkw auf dem Parkplatz des Combi Verbrauchermarktes in Warsingsfehn. Eine Kontrolle ergab, dass der 59-jährige Fahrzeugführer aus Moormerland mit 2,35 Promille erheblich alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, es wurden der Führerschein sowie zwei Fahrzeugschlüssel des Fahrzeugführers sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die Heisfelder Straße. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigten sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung mittels Betäubungsmittel. Ein Urin-Vortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die ebenfalls anwesende Halterin des Pkw übergeben. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen kam es im Einmündungsbereich Faldernstraße/Hinter der Halle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Krummhörn und einer 52-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Emden. Hierbei wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt und musste zur Versorgung dem Emder Klinikum zugeführt werden. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Körperverletzung unter Brüdern mit Widerstand und Beleidigung

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Freesienstraße zu Körperverletzungsdelikten zwischen zwei Brüdern. Die beiden Brüder im Alter von 40 und 33 Jahren gerieten derart aneinander, so dass sie von den eingesetzten Beamten getrennt werden mussten. Im Laufe des Einsatzes zeigte sich der 40-jährige Ostrhauderfehner mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und leistete Widerstand. Zur Beruhigung der Lage vor Ort musste eine Ingewahrsamnahme des 40-Jährigen, welcher einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille erreichte, erfolgen. Während des Einsatzes wurden die eingesetzten Beamten zudem nicht nur durch die beiden Brüder, sondern auch durch die 32-jährige Ehefrau des 40-Jährigen beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt, ein Atemalkoholwert lag nicht vor. Der 40-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und nachträglich einem leeraner Krankenhaus zugeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell