Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte klauen Bündelbriketts

Suhl (ots)

In der Zeit vom 13.01.2024 bis zum 17.01.2024 entwendeten unbekannte Täter vier Paletten mit Bündelbriketts á 10 Kilogramm aus dem Außenbereich eines Baumarktes in der Straße " Am Steinsfelder Wasser" in Suhl. Die Verpackungen der Paletten ließen die Täter zurück. Zum Gesamtwert der entwendeten Briketts ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017211/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

