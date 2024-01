Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterstände für Einkaufswagen beschädigt

Oberhof (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter die Unterstände der Einkaufswagen eines Einkaufsmarktes in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017522/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell